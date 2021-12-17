На Львовщине ВАЗ сбил 61-летнего мужчину
Источник:полиция
В Червонограде 16 декабря произошло ДТП - "ВАЗ 2103" сбил 61-летнего мужчину. Пострадавший попал в больницу.
Авария произошла на улице Ивасюка. Виновнику ДТП грозит ограничение свободы.
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Автомобиль сбил мужчину
Приблизительно в 18:05 на улице Ивасюка произошло ДТП. Водитель автомобиля "ВАЗ 2103", 67-летний житель одного из поселков района, сбил 61-летнего красноградца.
В результате аварии мужчина очень травмировался. Медики госпитализировали его в больницу.
Мужчина попал в больницу / Фото полиции Львовской области
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Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, угрожающее виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.
В настоящее время правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.