На Львовщине ВАЗ сбил 61-летнего мужчину

В Червонограде 16 декабря произошло ДТП - "ВАЗ 2103" сбил 61-летнего мужчину. Пострадавший попал в больницу.

Авария произошла на улице Ивасюка. Виновнику ДТП грозит ограничение свободы.

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Автомобиль сбил мужчину

Приблизительно в 18:05 на улице Ивасюка произошло ДТП. Водитель автомобиля "ВАЗ 2103", 67-летний житель одного из поселков района, сбил 61-летнего красноградца.

В результате аварии мужчина очень травмировался. Медики госпитализировали его в больницу.

Мужчина попал в больницу / Фото полиции Львовской области

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, угрожающее виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

В настоящее время правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.

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