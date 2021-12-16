Инцидент произошел возле бывшего 7-го отделения полиции. Водитель маршрутки как раз поворачивал по улице Городоцкой, двигаясь в направлении Рудного.

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Маршрутка во Львове на пешеходе сбила женщину

Маршрутка резко остановилась, поворачивая перед пешеходным переходом. Предварительно известно, что маршрутка поворачивала на право и там был светофор.

По словам очевидцев, на тот момент как раз заканчивался зеленый свет и начинался красный. Пожилая женщина пыталась перебежать дорогу. Она была в черной куртке.

Водитель наехал на нее, но быстро остановился. Женщина упала под маршрутку, поэтому ее пришлось вынимать. Впоследствии приехала скорая и женщину госпитализировали,

– сообщил очевидец.

По непроверенным данным, она получила травму головы. Впоследствии подошла к автомобилю скорой помощи.

На Городоцкой водитель сбил пожилую женщину / Фото Яромира Вдовича, 24 канал

В полиции нет сообщений об инциденте. Однако известно, что правоохранителей люди вызвали. Также, по словам очевидцев, водитель не был пьян. Ему ориентировочно до 30 лет.

Люди чуть не попадали, ведь водитель, заметив женщину, резко остановился / Фото Яромира Вдовича, 24 канал

В полиции инцидент не комментировали / Фото Яромира Вдовича, 24 канал

Последние подобные печальные инциденты в Украине: коротко

20 ноября во Львове на повороте с улицы Дорошенко по проспекту Свободы водитель маршрутки сбил двух женщин. Оказалось, что они были монахинями. Одну отбросило в сторону – ей сразу оказали первую помощь и доставили в больницу. Другую женщину, которая зацепилась за кузов, он протащил до улицы Джорджа Вашингтона – она погибла.

1 декабря в Великих Мостах Львовской области водитель сбил 11-летнего мальчика и сбежал с места ДТП. Ребенок получил тяжелые травмы и попал в больницу. Полиция открыла дело.

5 декабря возле Дрогобыча во Львовской области 20-летний водитель сбил 14-летнюю девочку. Ребенок попал в больницу. Полиция устанавливает детали аварии.

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