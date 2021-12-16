ДТП произошло возле села Зубра. Правоохранители призывают водителей быть осторожными на дороге.
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Возле Львова столкнулись грузовики
Около обеда 16 декабря возле села Зубра произошло столкновение двух грузовиков.
Движение затруднено. Будьте осторожны на дороге,
– говорится в сообщении полиции.
Информации о пострадавших пока нет. На месте работают правоохранители. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.
На трассе столкнулись грузовики / Фото патрульной полиции Львовщины
Движение по дороге затруднено / Фото Патрульной полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото Патрульной полиции Львовщины