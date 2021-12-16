На трасі біля Львова зіштовхнулися вантажівки: фото з місця аварії

ДТП трапилася біля села Зубра. Правоохоронці закликають водіїв бути обережними на дорозі.
До теми На трасі Львів – Тернопіль трапилась масштабна ДТП за участю вантажівок
Біля Львова зіштовхнулися вантажівки
Близько обіду 16 грудня біля села Зубра трапилося зіткнення двох вантажівок.
Рух ускладнений. Будьте обережними на дорозі,
– мовиться у повідомленні поліції.
Інформації щодо постраждалих наразі немає. На місці працюють правоохоронці. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.
На трасі зіткнулися вантажівки / Фото Патрульної поліції Львівщини
Рух дорогою – ускладнений / Фото Патрульної поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Патрульної поліції Львівщини