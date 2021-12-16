ДТП трапилася біля села Зубра. Правоохоронці закликають водіїв бути обережними на дорозі.

До теми На трасі Львів – Тернопіль трапилась масштабна ДТП за участю вантажівок

Біля Львова зіштовхнулися вантажівки

Близько обіду 16 грудня біля села Зубра трапилося зіткнення двох вантажівок.

Рух ускладнений. Будьте обережними на дорозі,
– мовиться у повідомленні поліції.

Інформації щодо постраждалих наразі немає. На місці працюють правоохоронці. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.

На трасі біля Львова зіштовхнулися вантажівки: фото з місця аварії
На трасі зіткнулися вантажівки / Фото Патрульної поліції Львівщини

На трасі біля Львова зіштовхнулися вантажівки: фото з місця аварії
Рух дорогою – ускладнений / Фото Патрульної поліції Львівщини

На трасі біля Львова зіштовхнулися вантажівки: фото з місця аварії
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Патрульної поліції Львівщини

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