Інцидент трапився біля колишнього 7 відділення поліції. Водій маршрутки саме повертав по вулиці Городоцькій, рухаючись в напрямку Рудного.

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Маршрутка у Львові на пішоході збила жінку

Маршрутка різко зупинилась, повертаючи перед пішохідним переходом. Попередньо відомо, що маршрутка повертала на право й там був світлофор.

За словами очевидців, на той момент якраз закінчувалось зелене світло й починалось червоне. Літня жінка намагалась перебігти дорогу. Вона була в чорній куртці.

Водій наїхав на неї, проте швидко зупинився. Жінка впала під маршрутку, тому її довелось виймати. Згодом приїхала швидка й жінку госпіталізували,

– повідомив очевидець.

За неперевіреними даними, вона отримала травму голови. Згодом підійшла до автомобіля швидкої допомоги.



На Городоцькій водій збив літню жінку / Фото Яромира Вдовича, 24 канал

Наразі у поліції немає повідомлень про інцидент. Проте відомо, що правоохоронців люди викликали. Також, зі слів очевидців, водій не був п'яний. Йому орієнтовно до 30 років.



Люди ледь не попадали, адже водій, помітивши жінку, різко зупинився /Фото Яромира Вдовича, 24 канал



У поліції інцидент наразі не коментували / Фото Яромира Вдовича, 24 канал

Останні подібні сумні інциденти в Україні: коротко

20 листопада у Львові на повороті з вулиці Дорошенка на проспект Свободи водій маршрутки збив двох жінок. Виявилось, що вони були монахинями. Одну відкинуло в бік – їй відразу надали першу допомогу та доправили в лікарню. Іншу жінку, яка зачепилась за кузов, він протягнув аж до вулиці Джорджа Вашингтона – вона загинула.

1 грудня у Великих Мостах, що на Львівщині, водій збив 11-річного хлопчика та втік з місця ДТП. Дитина отримала важкі травми й потрапила у лікарню. Поліція відкрила справу.

5 грудня біля Дрогобича у Львівській області 20-річний водій збив 14-річну дівчинку. Дитина потрапила у лікарню. Поліція встановлює деталі аварії.

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