Микроавтобус сбил пешехода под Червоноградом

На трассе Жовква – Ковель 19 января Citroen сбил мужчину. Пострадавший был госпитализирован.

На месте ДТП работали правоохранители. В настоящее время они проводят расследование.

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Водитель Citroen сбил пешехода

Авария произошла примерно в 18:15 на трассе Жовква – Ковель в селе Силец Червоноградского района. Правоохранители предварительно установили, что водитель микроавтобуса Citroen, 33-летний житель Сосновки, сбил пешехода.

Пострадавшим оказался 53-летний местный житель. В результате ДТП мужчина травмировался, поэтому его отвезли в больницу.

Микроавтобус сбил мужчину / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, угрожающее виновнику аварии, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

В настоящее время правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.