На Львовщине Volkswagen на скорости наткнулся на отбойник

В Мостисках 29 сентября водитель Volkswagen Golf на скорости въехал в отбойник. В результате столкновения тот насквозь проткнул машину.

На месте происшествия работали спасатели. К счастью, водитель выжил.

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Авто наткнулось на отбойник

В Мостисках 40-летний водитель Volkswagen Golf на скорости столкнулся с отбойником. В ГСЧС Львовщины рассказали, что авария случилась примерно в 13: 00 на улице Грушевского.

Отбойник прошел через капот как раз на водительском месте и пронзил машину насквозь. К счастью водитель выжил. Его с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Мостискую ЦРБ.

На месте аварии работали подразделения ГСЧС. Спасатели с помощью гидравлических ножниц деблокировали пострадавшего водителя из автомобиля. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

На трассе Львов – Тернополь 29 сентября легковушка влетела в пассажирский автобус. В результате столкновения тот перевернулся на бок. 4 человека получили травмы.

Смотрите фото с места ДТП / Фото ZAXID.NET