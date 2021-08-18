На Львовщине женщина упала в бункер для зерна: фото спасения пострадавшей

18 августа 2021 , 13:53
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В Золочеве 18 августа 54-летняя женщина упала в бункер для приема зерна. Она травмировалась и не могла встать. На помощь пострадавшей приехали спасатели.

Глубина бункера составляла 2,5 метра. После спасения женщину госпитализировали.

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Спасатели вытащили женщину из бункера

  • В 9:33 спасателям поступило сообщение о том, что в Золочеве на улице Вокзальной 54-летняя женщина упала в бункер для приема зерна.
  • На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники ГСЧС.
  • В результате падения пострадавшая травмировалась и не могла самостоятельно подняться.
  • Чтобы создать доступ к женщине, спасатели с помощью бензореза разрезали металлическую решетку.
  • После этого они смогли вытащить пострадавшую и переложить ее на медицинские носилки.
  • Женщину передали работникам скорой. Ее госпитализировали.

Женщина упала в бункер глубиной 2,5 метра / Фото ГСЧС Львовщины

Пострадавшая не могла самостоятельно встать / Фото ГСЧС Львовщины

Спасатели разрезали решетку / Фото ГСЧС Львовщины

Женщину передали медикам скорой / Фото ГСЧС Львовщины

Пострадавшая попала в больницу / Фото ГСЧС Львовщины

Автор: Ольга Котів