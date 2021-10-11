На Львовщине женщина выпала из маршрутки во время движения: водитель уехал, не закрыв дверь
11 октября 2021 , 17:12Читати новину українською
Источник:Полиция Львовской области
В селе Звенигород 11 октября женщина выпала из автобуса во время движения. Пострадавшая попала в больницу.
Правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все обстоятельства инцидента.
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Пассажирка выпала из маршрутки во время движения
ДТП произошло примерно в 7:00 в селе Звенигород Львовского района. Правоохранители установили, что 61-летняя пассажирка маршрутки выпала из салона на дорогу. Водитель начал движение, не закрыв дверь.
В результате падения женщина получила травмы. Медики скорой доставили пострадавшую в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопросы его правовой квалификации.
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