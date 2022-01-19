Львовская область попала в оранжевую зону карантина
Источник:Минздрав
В Украине снова расширили количество областей, попавших в оранжевую зону. Количество больных COVID-19 растет.
В оранжевой зоне по состоянию на утро 19 января оказалось 5 областей. В список вошла Львовщина.
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Области в оранжевой зоне
По информации Министерства здравоохранения, Львовскую область внесли в оранжевый список из-за роста количества госпитализаций пациентов с COVID-19. В то же время, наиболее критическая ситуация в Ивано-Франковской области.
В целом в оранжевую зону карантина попали следующие области с критическими показателями:
- Львовская – динамика госпитализаций;
- Ивано-Франковская – новые случаи заболеваемости, уровень и динамика госпитализаций;
- Ровненская – новые случаи;
- Сумская – новые случаи;
- Черновицкая – новые случаи.
Уровни эпидемопасности в областях Украины / Скриншот из отчета Минздрава
Заболеваемость COVID-19
За сутки 18 января в Украине выявили 12,8 тысячи новых случаев коронавируса. В частности, заболели 1,4 тысячи детей и 464 медика.
В лабораторных центрах провели 97,6 тысяч ПЦР- и ИФА-тестирований, а также исследований с использованием экспресс-тестов.Справка. Наиболее эффективной защитой от коронавируса является вакцинация. С февраля 2021 года в Украине сделали более 29,5 миллионов прививок от COVID-19.
За последние сутки в Украине госпитализировали 2,4 тысяч пациентов с подтвержденными случаями и подозрением на COVID-19. Умерли 163 человека, выздоровели 5,4 тысячи человек.
С начала пандемии зафиксировали более 3,7 миллионов подтвержденных случаев коронавируса среди украинцев. Из них выздоровели более 3,5 миллионов человек, умерли – 98,7 тысячи пациентов.
Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 каналу