Львовские медики рассказали, когда ожидать очередную волну COVID-19

Во Львовской области несколько стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Однако в больницы все еще попадают пациенты с тяжелым течением болезни. Медики области готовятся к новой волне COVID-19.

После праздников больных коронавирусом стало больше. Причиной тому стало пренебрежение противоэпидемическими ограничениями.

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Когда ждать новую волну коронавируса

Региональный координатор по вакцинации от коронавируса на Львовщине Олег Когут рассказал, что очередную волну коронавируса следует ожидать уже в конце января и первой половине февраля. По его словам, из-за пренебрежения правилами эпидбезопасности во время новогодне-рождественских праздников заболеваемость COVID-19 начала расти. В частности, в стационарах значительно увеличилось количество пациентов.

Врач-инфекционист Львовской областной инфекционной клинической больницы Людмила Гринив отметила, что пациентов госпитализируют в тяжелом состоянии. Каждый второй больной является кислородозависимым.

У наших пациентов тяжелое течение, каждый второй, если не каждый из них – кислородозависим. В стационаре сейчас лечатся 120 больных, из них 9 – под аппаратами ИВЛ,

– добавила Гринив.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 каналу

Интересно Львовский священник рассказал о своем состоянии после бустерной дозы от COVID-19.

Жителей области призывают вакцинироваться

По словам медиков, симптомы коронавируса изменились. Инфицированные больше не теряют вкус и обоняние. Однако у них наблюдается высокая температура и дыхательная недостаточность.

Врачи призывают вакцинироваться от коронавируса, так как прививка значительно облегчает течение болезни. По словам Когута, уже 49,3% жителей Львовщины получили как минимум одну дозу препарата, а полностью иммунизировались – 46%.

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