Львовские патрульные спасли девушку из Одессы: ее любимый угрожал себя убить
Источник:патрульная полиция Львовщины
23-летняя девушка из Одессы позвонила ко львовским патрульным и попросила помочь. Она рассказала, что ее парень угрожает покончить с собой. Мужчина уже вскрыл себе вены.
Патрульные со Львова Алексей Левкут и Ирина Кисиличин откликнулись на вызов и нашли горе-любовника. Об этом сообщили 29 июля.
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Угрожал, что умрет
Молодая женщина сказала, что ее бывший парень угрожал совершить самоубийство. Она сообщила, что не знает точного адреса. Но помнит, как выглядит дом и подъезд. Также отметила, что это улица Елены Степанивны.
Алексею Левкуту и Ирине Кисиличин удалось установить точный адрес, по которому живет молодой человек. И патрульные начали искать его дом.
Полицейские из Львова спасли девушку из Одессы от бывшего парня / Фото патрульной полиции Львовской области
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Иногда выходил на связь
- Дверь в квартиру открыли родители мужчины. Их сына дома не было.
- Патрульные объяснили родителям ситуацию, и они начали искать. Вместе проверили много мест, где горе-любовник мог бы быть.
- Время от времени мужчина выходил на связь и говорил, что больше не хочет жить.
- Впоследствии его удалось найти на территории одной из школ. Мужчина имел порезы на руках.
- Полицейские оказали ему домедицинскую помощь. Далее мужчиной занимались медики.