Львовский подросток похвастался советским флагом в комнате и назвал патриотов "животными"
Источник:24 канал
Студент НУ ЛП похвастался в тиктоке советским флагом в своей комнате. Кроме этого, он опубликовал несколько роликов, в которых назвал патриотов "животными", а себя – русофилом.
Также в своих видео парень рассказал, что он считает войну на Востоке бессмысленной. Пользователи сети довольно негативно отреагировали на заявления юноши.
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Львовский подросток похвастался советским флагом
В телеграм-канале "Катарсис" опубликовали видео из тиктока львовского студента, в котором он хвастается флагом Эстонской ССР. Парень учится в Национальном университете "Львовская политехника" на факультете архитектуры. После огласки этот ролик исчез с его страницы. Вероятно, парень сам его удалил.
Студент также опубликовал другое видео с маршем ко Дню защитника Украины. На фоне играет музыка из известной российской телевизионной программы "В мире животных".
Новый сезон передачи "В мире животных" подъехал,
– подписал парень ролик на русском языке.
Парень похвастался советским флагом: видео
Пользователи сети довольно негативно отреагировали на видео студента:
- "Я заметила, что у большинства леваков во Львове дома висит флаг СССР, и они этим почему-то кичатся. К тому же разговаривают на русском языке";
- "Ждем новое видеоизвинение";
- "Он карпаторусином себя еще считает";
- "Нужно сообщить об этом деканату";
- "Жди себя в "Миротворце".
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Львовский студент называет войну на Востоке бессмысленной
Студент ведет свою страницу в тиктоке исключительно на русском языке. После следующего видео причина стала понятной.
Ролик начинается с фразы: "Во Львове, наверное, так классно жить, все такие патриотичные". На что студент саркастически ответил, что он – верующий УПЦ МП, антинационалист и русофил. Кроме этого, юноша отметил, что считает войну на Востоке бессмысленной.
Студент заявил, что он – русофил: видео
Следующее видео – не менее провокационное. На нем изображена отара овец. Ролик сопровождает песня "Вставай, Донбасс".
"С**бите отсюда, здесь вам не сходка украинских националистов", – говорится в подписи к видео.
Студент сравнил националистов с овцами: видео