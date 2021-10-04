Львовского полицейского, которого поймали пьяным за рулем, уволили с работы
Источник:Pitbull Lviv
Львовские патрульные 4 сентября задержали пьяного полицейского за рулем. В октябре в сети появилось сообщение, что его уволили с работы.
На правоохранителя выписали протокол и постановление. Мужчине грозит немалый штраф.
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Полицейского уволили с работы
На улице Студенческой 4 сентября патрульные остановили машину, за рулем которой находился 33-летний старший дознаватель, капитан полиции Юрий Кобылецкий. Страж порядка был пьян.
Водитель надул 0,45% в кабинете досмотра на Кульпарковский,
– рассказали активисты.
Пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская отметила, что по этому поводу в полиции начали служебное расследование. На Кобылецкого выписали протокол за нетрезвое вождение и постановление за нарушение правил дорожного движения. Ему грозит 10,2 тысячи гривен штрафа и лишение водительского удостоверения на год.
В сети 2 октября появилось сообщение, что полицейского уволили. К активистам попало письмо-ответ начальника ГУНП во Львовской области Александра Шляховского. В нем говорится, что 30 сентября к Кобылецкому применили дисциплинарное взыскание – увольнение со службы в полиции.