Во Львовской области грузовик влетел в школьный автобус: пострадали дети

В Червоноградском районе 17 ноября произошло жуткое ДТП – столкнулись грузовик и школьный автобус. Несколько детей получили травмы.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Медики уточняют диагнозы пострадавших.

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Столкнулись грузовик и школьный автобус

Авария произошла примерно в 8:30 недалеко от села Бышев Червоноградского района. Правоохранители предварительно установили, что в ДТП попал школьный автобус, обслуживающий сельскую школу. За его рулем находился руководитель 54-летнего местного жителя.

Автобус столкнулся с грузовиком DAF, которым управлял 28-летний житель одного из сел района. По предварительной информации, в салоне находились 12 школьников. В частности, в результате ДТП 16-летний парень получил травмы. Медики его госпитализировали. Диагнозы еще 7 учеников пока уточняют.

Грузовик въехал в школьный автобус / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника аварии докажут в суде, ему будет грозить до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются выяснить причины и обстоятельства ДТП.



Одного ученика госпитализировали / Фото о полиции Львовщины