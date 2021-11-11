Во Львовской области невакцинированные не смогут пользоваться межобластным транспортом

Во Львовской области ввели новые карантинные ограничения. Так, уже с 22 ноября пригородным общественным транспортом смогут пользоваться только вакцинированные украинцы.

Во Львовской области усилили карантин

Ограничения не будут касаться людей, которым еще не исполнилось 18 лет. Соответствующее решение было одобрено на заседании ТЭБ и ЧС 11 ноября.

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Автомобильным и железнодорожным транспортом во внутриобластном сообщении во Львовской области можно пользоваться при наличии следующих документов:

сертификат о прививках хотя бы одной дозой вакцины;

отрицательный ПЦР тест или быстрый тест на коронавирус, сделанные не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

свидетельство, подтверждающее, что человек выздоровел от COVID-19.

Ограничения не распространяются на:

перевозки легковыми автомобилями. Количество пассажиров не должно превышать 5 человек (вместе с водителем), без учета детей до 14 лет;

служебные или арендуемые транспортные средства предприятий. В салоне могут находиться пассажиры только на сидячих местах. Кроме того, о маршруте такого транспорта следует проинформировать полицию не менее чем за 2 дня до отправки.

Продолжаем наблюдать сложную эпидемиологическую ситуацию, которая в ближайшее время не будет улучшаться. Увеличивается показатель госпитализации больных COVID-19. Занятость кроватей такими пациентами составляет более 60%,

– сказала руководитель областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Тимко-Иванченко.

Кроме того, комиссия обязала региональных поставщиков электроэнергии не допустить отключения больниц от электроснабжения.