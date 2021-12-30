Во Львовской области оштрафовали группу поляков на джипах: дерзко нарушали закон

Во Львовской области выписали админпротоколы нескольким водителям внедорожников из Польши. Они решили поездить по заповеднику.

Об этом сообщили 30 декабря, а составили протоколы днем ранее. Теперь иностранцы должны заплатить штрафы за то, что нарушали закон.

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Кто организовал эту поездку

В общей сложности там было 5 автомобилей, которые въехали на территорию заповедника "Королевские Бескиды". Эти "гонки" устроило польское туристическое агентство przygody4x4.pl.

Задержание польских автомобилей во Львовской области / Фото Госэкоинспекции Львовской области

Правоохранители и экологи считают, что подобные действия являются нарушением экологического законодательства. Поэтому граждане Польши теперь будут вынуждены оплатить штраф от 153 до 408 гривен.

Автомобили остановили на территории Днестрянского лесничества, что в Самборском районе. В этом участвовали не только представители экологической инспекции, но и пограничники.

Автомобили нарушителей в заповеднике: смотрите видео

Похожий случай раньше

17 августа сообщили, что на Закарпатье украинские туристы не пустили польских на гору Петрос. Дело в том, что иностранцы хотели добраться туда на квадроциклах.

Украинцы перекрыли движение и вынудили их развернуться. Мол, на территории Карпатского биосферного заповедника на квадроциклах ездить – запрещено.