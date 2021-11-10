Во Львовской области попрощаются с погибшим Героем Виталием Павлыськом

На Донбассе 7 октября трагически погиб украинский защитник Виталий Павлысько. С Героем попрощаются 10 ноября в его родном городе Яворове.

Тело защитника привезут с Востока во Львовскую область. Чин похорон состоится 11 ноября.

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Тело погибшего бойца Виталия Павлысько следует с Востока на его родную Яворовщину. Приблизительно в 15:00 его привезут в воинскую часть 24 ОМБр имени короля Даниила.

Парастас состоится 10 ноября в 20:00 в родном доме защитника в Яворове по улице Дорошенко, 3. Виталия Павлысько похоронят 11 ноября в 11:00 на Новом кладбище (под Чернилявой).

Призываем достойно отдать честь Герою, который положил жизнь за мир и покой нашей Родины,

– говорится в сообщении.

Прощание с погибшим Героем пройдет по маршруту:

улица Дорошенко;

улица Большое Предместье ("Яворовский молочный завод");

улица Святоюрская;

Храм Успения Пресвятой Богородицы (Горная Церковь);

улица Шашкевича;

улица Ивана Франко;

улица Сечевых Стрельцов;

Новое кладбище (под Чернилявой).

Главный сержант Виталий Павлысько вместе с другими военнослужащими 7 ноября перемещался в укрытие. Во время обстрела боевиков рядом с защитниками подорвалась одна из вражеских мин. К сожалению, Павлысько получил осколочное ранение, которое было несовместимо с жизнью. У него остались родители, жена, дочь и сын.

Во Львовской области попрощаются с погибшим бойцом / Фото Яворовской РГА