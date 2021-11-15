На Львовской уличной выставке вандалы осквернили граффити с еврейским торговцем

Во Львове вандалы осквернили граффити с еврейским торговцем, которое создали в рамках уличной выставки. Неизвестные нарисовали на картинке свастику.

Акт вандализма обнаружили 15 ноября. Граффити было размещено на стене здания в одном из скверов в центре города.

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Вандалы зарисовали граффити с еврейским торговцем

Члены Объединенной еврейской общины Украины 15 ноября увидели, что вандалы осквернили изображение еврейского торговца. Граффити создали в рамках уличной выставки. Его разместили на стене здания в сквере на улице Сянской, что в Галицком районе Львова.

Вандалы закрасили граффити белым цветом и сверху нарисовали свастику,

– сообщили в ОЕОУ.

Последствия от действий вандалов уже ликвидировали члены Львовского общества еврейской культуры.

Во Львове 5 ноября уничтожили мурал, посвященный Кате Гандзюк . На следующий день после годовщины ее смерти трое мужчин содрали лопатами цитату и изображение активистки. Вскоре неравнодушные львовяне разместили на улице Защитников Украины новую стенопись

Вандалы зарисовали граффити / Фото ОЕОУ