Во львовском аэропорту задержали венгра, которого разыскивал Интерпол
6 октября 2021 , 14:40Читати новину українською
Пограничники задержали во львовском аэропорту 36-летнего венгра. Мужчина находился в международном розыске.
Злоумышленника разыскивал Интерпол за разбой. Он прибыл во Львов из Великобритании.
К теме Украина передаст Интерполу данные о сотнях российских наемников
Венгр находился в международном розыске
В международный аэропорт "Львов" авиарейсом из Лондона прибыл 36-летний гражданин Венгрии. Во время прохождения пограничного контроля на него сработала база данных Интерпола. Мужчину сразу же задержали.
Правоохранители выяснили, что иностранца разыскивает полиция Венгрии за совершение разбоя. Пограничники Львовского отряда сообщили о злоумышленнике Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанного передали сотрудникам Нацполиции.
Коротко о последних подобных случаях в Украине
- Киевские правоохранители задержали болгарского наркоторговца Эвелина Банева-Брендо. Мужчина с 2016 года находился в международном розыске. Последний раз его приговорили к 6 годам в тюрьме за отмывание денег и незаконный сбыт наркотиков.
- В центре Львова 9 сентября правоохранители задержали 42-летнего чеха. Мужчина находился в международном розыске за сексуальное насилие и вымогательство.
- Львовские пограничники задержали поляка, который пытался въехать в Украину на угнанном авто. Оно находилось в международном розыске.