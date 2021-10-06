Во львовском аэропорту задержали венгра, которого разыскивал Интерпол

Пограничники задержали во львовском аэропорту 36-летнего венгра. Мужчина находился в международном розыске.

Злоумышленника разыскивал Интерпол за разбой. Он прибыл во Львов из Великобритании.

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Венгр находился в международном розыске

В международный аэропорт "Львов" авиарейсом из Лондона прибыл 36-летний гражданин Венгрии. Во время прохождения пограничного контроля на него сработала база данных Интерпола. Мужчину сразу же задержали.

Правоохранители выяснили, что иностранца разыскивает полиция Венгрии за совершение разбоя. Пограничники Львовского отряда сообщили о злоумышленнике Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанного передали сотрудникам Нацполиции.

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