Машина перевернулась на крышу: в лобовом ДТП на Львовщине пострадала 14-летняя девочка
Источник:полиция Львовщины
На трассе Львов – Тернополь 20 августа лоб в лоб столкнулись Volvo и ВАЗ. В результате ДТП 14-летняя девочка получила травмы и попала в больницу.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Виновнику ДТП может грозить ограничение свободы.
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Легковые столкнулись на встречной
- ДТП произошло примерно в 16:00 на трассе Львов – Тернополь в селе Кийков Золочевского района.
- Правоохранители установили, что водитель Volvo, 42-летний житель Херсона, выехал на встречную полосу.
- Там он столкнулся с автомобилем "ВАЗ-211120", за рулем которого находился 44-летний житель одного из сел Золочевского района.
- От удара Volvo вылетел на обочину и перевернулся на крышу.
- В результате ДТП травмировалась 14-летняя пассажирка ВАЗа.
- Ее госпитализировали в травматологическое отделение.
Volvo перевернулся на крышу / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое может грозить виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять автомобилями на тот же срок.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.
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