Машина перевернулась на крышу: в лобовом ДТП на Львовщине пострадала 14-летняя девочка

На трассе Львов – Тернополь 20 августа лоб в лоб столкнулись Volvo и ВАЗ. В результате ДТП 14-летняя девочка получила травмы и попала в больницу.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Виновнику ДТП может грозить ограничение свободы.

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Легковые столкнулись на встречной

ДТП произошло примерно в 16:00 на трассе Львов – Тернополь в селе Кийков Золочевского района.

Правоохранители установили, что водитель Volvo, 42-летний житель Херсона, выехал на встречную полосу.

Там он столкнулся с автомобилем "ВАЗ-211120", за рулем которого находился 44-летний житель одного из сел Золочевского района.

От удара Volvo вылетел на обочину и перевернулся на крышу.

В результате ДТП травмировалась 14-летняя пассажирка ВАЗа.

Ее госпитализировали в травматологическое отделение.



Volvo перевернулся на крышу / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое может грозить виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять автомобилями на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.

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