Киевские медики борются за жизнь тяжелораненого бойца из Львовщины Мирослава Мирного. Он уже перенес ряд операций.

Сначала защитника лечили в Харькове. Вскоре его перевезли в столицу.

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Медики борются за жизнь защитника из Львовщины

В Донецкой области, вблизи села Павлополь, 22 ноября боец из Стебника Мирослав Мирный получил тяжелое ранение.

Три пули пронзили тело бойца, но не просто пули, а со смещенной боеголовкой. Поражен кишечник, оторвало трахею и так далее,

– рассказала Ольга Мыцак.

Защитник чрезвычайно пострадал во время вражеского обстрела, когда перемещался по траншее к определенной огневой позиции.



Мирослав Мирный получил тяжелые ранения / Фото Ольги Мыцак

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На лечение защитника объявили сбор

Сначала жизнь бойца пытались спасти в харьковском госпитале. Сейчас он лечится в Киеве. Жена защитника находится рядом.

"Череда операций! Ранение – тяжелые, бой за жизнь продолжается", – добавила Мыцак.

Для спасения Мирослава Мирного объявили денежный сбор. Всех неравнодушных просят к нему присоединиться. Реквизиты для помощи: 4149 4993 9332 4999 Мирная Любовь Александровна (жена).



Защитник пострадал в результате вражеского обстрела / Фото Ольги Мыцак

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Текст сообщения Ольги Мыцак:

РЕПОСТ! 22.11.2021, под Павлополем, ранен боец из Стебника Мирный Мирослав. 3 пули пронзили тело бойца, но не просто пули, а со смещенной боеголовкой (поражен кишечник, оторвало трахею и т.д.).

Сначала госпиталь в Харькове, сейчас – Киев, ряд операций! Ранения – тяжелые, бой за жизнь продолжается.

Накануне величественных праздников помогите финансово. Номер карты жены Мирослава – Мирной Любови Александровны 4149 4993 9332 4999. Жена – в Киеве возле Мирослава.