Во Львове солдат отсудил 1 миллион гривен за службу до 25 лет, который ему не выплачивали

Львовский окружной административный суд обязал воинскую часть выплатить солдату единовременное денежное вознаграждение в размере 1 миллиона гривен за прохождение службы и участие в боевых действиях до 25-летнего возраста. Ранее военному отказали в выплате, объяснив это отсутствием средств в смете.

Об этом говорится в решении суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

К теме Более 40 фигурантов: в больнице на Львовщине разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации

Почему солдату не выплатили миллион гривен за службу до 25 лет?

Как указано в судебном решении, обнародованном в мае 2026 года, мужчину зачислили на военную службу в апреле 2022 года. До июля 2023 года он провел 256 дней в районах ведения боевых действий, что превышает установленный постановлением Кабмина №153 минимальный срок в шесть месяцев для получения единовременной выплаты военнослужащим в возрасте до 25 лет.

Несмотря на это, солдату отказали в начислении вознаграждения. В докладной записке воинская часть объяснила, что не может осуществить выплату, поскольку находится на финансовом обеспечении другой воинской части, а в смете отсутствуют необходимые средства. Название воинской части в материалах дела не разглашают.

Дело рассматривала судья Наталья Кухар, которая пришла к выводу, что такой отказ является незаконным. В решении суда указано, что факт участия военного в боевых действиях в течение 250 дней стороны не отрицали, а отсутствие финансирования не может быть основанием для невыплаты гарантированного государством вознаграждения.

Отказ ответчика, в связи с тем, что военная часть зачислена на финансовое обеспечение в другую воинскую часть и в смете отсутствуют средства для выплаты единовременного денежного вознаграждения, является противоправным и нарушает право истца,

– указано в решении суда.

В конце концов суд полностью удовлетворил иск военнослужащего, признал бездействие воинской части противоправной и обязал начислить ему 1 миллион гривен. В то же время решение еще может быть обжаловано.

Чем это дело может помочь военнослужащим в дальнейшем?

Это дело может стать показательным для других военнослужащих, которые столкнулись с отказами в выплатах по бюрократическим или финансовым причинам.

Фактически суд подтвердил, что гарантированные государством выплаты не могут зависеть от наличия средств во внутренней смете конкретной воинской части.

Кто может претендовать на получение миллиона гривен за службу в ВСУ?

Украинские защитники и защитницы от 18 до 24 лет могут заключить контракт с ВСУ и получить финансовое вознаграждение в размере 1 миллиона гривен.

Выплата также предусмотрена для военных, которые поступили на службу до 25 лет с 24 февраля 2022 года, участвовали в боевых действиях не менее 6 месяцев, и продолжают службу на момент вступления в силу постановления 13 февраля 2025 года.

Военные, которые принимали участие в боевых действиях менее 6 месяцев, но получили ранения или попали в плен (кроме добровольной сдачи), также будут иметь право на полную выплату.

Лица, которые уволились с военной службы до 13 февраля 2025 года, не имеют права на получение вознаграждения, даже если соответствуют возрастным критериям. Также миллион не получат те, кто имеет проблемы с подтверждением участия в боевых действиях.

Юристы также отмечают, что выплату не получают военные, которые находились еще до 2025 года на срочной службе, не успели заключить контракт, но служили в тяжелых боевых обстоятельствах или вообще попали в плен.