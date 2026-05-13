Про це йдеться у рішенні суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Чому солдату не виплатили мільйон гривень за службу до 25 років?

Як зазначено у судовому рішенні, оприлюдненому у травні 2026 року, чоловіка зарахували на військову службу у квітні 2022 року. До липня 2023 року він провів 256 днів у районах ведення бойових дій, що перевищує встановлений постановою Кабміну №153 мінімальний термін у шість місяців для отримання одноразової виплати військовослужбовцям віком до 25 років.

Попри це, солдату відмовили у нарахуванні винагороди. У доповідній записці військова частина пояснила, що не може здійснити виплату, оскільки перебуває на фінансовому забезпеченні іншої військової частини, а у кошторисі відсутні необхідні кошти. Назву військової частини у матеріалах справи не розголошують.

Справу розглядала суддя Наталія Кухар, яка дійшла висновку, що така відмова є незаконною. У рішенні суду зазначено, що факт участі військового у бойових діях протягом 250 днів сторони не заперечували, а відсутність фінансування не може бути підставою для невиплати гарантованої державою винагороди.

Відмова відповідача, у зв'язку із тим, що військова частина зарахована на фінансове забезпечення до іншої військової частини та у кошторисі відсутні кошти для виплати одноразової грошової винагороди, є протиправною та порушує право позивача,

– вказано у рішенні суду.

Зрештою суд повністю задовольнив позов військовослужбовця, визнав бездіяльність військової частини протиправною та зобов'язав нарахувати йому 1 мільйон гривень. Водночас рішення ще може бути оскаржене.

Чим ця справа може допомогти військовослужбовцям надалі?

Ця справа може стати показовою для інших військовослужбовців, які зіткнулися з відмовами у виплатах через бюрократичні або фінансові причини.

Фактично суд підтвердив, що гарантовані державою виплати не можуть залежати від наявності коштів у внутрішньому кошторисі конкретної військової частини.

Хто може претендувати на отримання мільйона гривень за службу в ЗСУ?

Українські захисники та захисниці від 18 до 24 років можуть укласти контракт із ЗСУ та отримати фінансову винагороду в розмірі 1 мільйона гривень.

Виплата також передбачена для військових, які вступили на службу до 25 років з 24 лютого 2022 року, брали участь у бойових діях не менше 6 місяців, та продовжують службу на момент набрання чинності постановою 13 лютого 2025 року.

Військові, які брали участь у бойових діях менше ніж 6 місяців, але зазнали поранення чи потрапили в полон (крім добровільної здачі), також матимуть право на повну виплату.

Особи, які звільнилися з військової служби до 13 лютого 2025 року, не мають права на отримання винагороди, навіть якщо відповідають віковим критеріям. Також мільйон не отримають ті, хто має проблеми з підтвердженням участі у бойових діях.

Юристи також наголошують, що виплату не отримують військові, які перебували ще до 2025 року на строковій службі, не встигли укласти контракт, але служили у важких бойових обставинах або й взагалі потрапили в полон.