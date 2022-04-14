Многие предприятия во Львове перешли на 2 и 3-сменный рабочий день, – Садовый

В условиях военного положения экономика Украины должна работать в усиленном режиме. Вместе с тем рабочие места должны быть сохранены. Более того, нужно создавать новые, насколько это возможно.

Сегодня помощь во Львове нужна всем. Об этом в эфире 24 канала сказал городской глава Львова Андрей Садовый.

Важно Во Львове возводят уже второй модульный городок для украинцев, спасающихся от войны

И подчеркнул, что приоритетом для Львова и всего государства является поддержка Вооруженных Сил Украины.

Экономику нужно запускать. Поэтому многие предприятия переходят на 2 и 3-сменный рабочий день во Львове,

– отметил мэр города.

Другие возможности

Также он добавил, что приехавшим из других городов бизнесменам дают возможность выстраивать бизнес, очень часто с нуля. Если это мама с ребенком – часто им нужно предоставлять жилье бесплатно.

"Если говорить о работниках, предприятиях, стратегических для нашего государства, которые приехали сюда с разных территорий, мы выстраиваем ипотечную программу, которая даст гарантию иметь работу и иметь жилье, за которое будет рассчитываться в течение 20 лет. Это нормальная практика мира", – добавил. Садовый.