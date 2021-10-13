Мог снять квартиру во Львове: полиция разыскивает 13-летнего парня из Чернигова

Черниговская полиция разыскивает пропавшего 13-летнего Богдана Пласконя. Школьник мог отправиться во Львов, ведь искал там квартиру.

Об исчезновении парня правоохранителям сообщила его мама. Он 11 октября вышел из дома и не вернулся.

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Полиция объявила в розыск пропавшего школьника

Примерно в 21:00 11 октября в полицию обратилась жительница Чернигова. Женщина рассказала, что ее 13-летний сын исчез. Богдан Пласконь учится в 7 классе черниговской школы №29. Утром он вышел из дома, однако в школе не появился. Свой мобильный телефон парень оставил дома. Сейчас место пребывания школьника неизвестно.

Приметы пропавшего:

на вид около 16 лет;

рост 176 сантиметров;

среднего телосложения, телосложение – спортивное;

волосы короткие, светлые;

карие глаза;

был одет в серые джинсы, бордовые кроссовки, темно-синюю куртку с коричневым мехом на капюшоне (также имел с собой бордовую куртку);

было 2 рюкзака, один из которых изготовлен из текстильного материала, серого цвета, с надписью "Lenovo".

По информации "Варта 1", школьник мог поехать во Львов, ведь звонил риэлторам насчет аренды квартиры.

Полицейские обращаются ко всем, кто может помочь установить место нахождения пропавшего или предоставить другую полезную информацию, позвонить в полицию на линию 102 или по номерам телефонов: 093-604-52-41 и 063-243-18-99.



Школьник может находиться во Львове / Фото "Варта 1"