Можно приносить помощь: во всех районах Львовщины заработали гуманитарные штабы

Во Львовской области жители помогают вынужденно перемещенным лицам в результате агрессии России. В семи районах на Львовщине развернули гуманитарные штабы.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА 25 февраля. Гуманитарные штабы будут работать круглосуточно.

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Помощь землякам

По информации ЛОГА, жители области могут приносить гуманитарную помощь в штабы. Прежде всего нужны матрасы, карематы, термосберегающие одеяла, спальные мешки, одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, одежда и дождевики.

Не лишними будут хозяйственные ведра, а также бочки на 20–60 литров. Нужны средства гигиены (моющие средства для тела, зубные пасты и щетки, подгузники и прокладки, бумажные полотенца), антисептики, медицинские маски одноразовые и многоразовые, спирт.

Нужны также расчески, нижнее белье для женщин, мужчин и детей, полотенца из микрофибры, многоразовые наборы посуды. Необходимые и батарейки, свечи, фонарики, вода, еда быстрого приготовления, энергетические батончики, сухофрукты, орехи, консервы, вермишель, крупы быстрого приготовления.

Адреса гуманитарных штабов:

Львовский район – Львов, улица Коперника, 17;

Дрогобычский район – Трускавец, улица Бориславская, 1 (Народный Дом);

Золочевский район – Золочев, улица Черновола, 3 (Золочевская РГА, актовый зал);

Стрыйский район – село Слободка, улица Колессы, 6;

Самборский район – Самбор, улица Мазепы, 8 (первый этаж);

Червоноградский район – Сокаль, вулиця Шептицького, 26;

Яворовский район – Яворов, улица Маковея, 62 (территория Кен-Пак).



Районные пункты Гуманитарного штаба Львовщины / Фото

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