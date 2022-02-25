Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОДА 25 лютого. Гуманітарні штаби працюватимуть цілодобово.

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Допомога землякам

За інформацією ЛОДА, жителі області можуть приносити гуманітарну допомогу в штаби. Насамперед потрібні матраци, каримати, термозберігальні ковдри, спальні мішки, ковдри, подушки, постільна білизна, рушники, одяг та дощовики.

Не зайвими будуть господарські відра, а також бочки на 20 – 60 літрів. Потрібні засоби гігієни (мийні засоби для тіла, зубні пасти й щітки, підгузки та прокладки, паперові рушники), антисептики, медичні маски одноразові та багаторазові, спирт.

Потребують також гребінців, спідньої білизни для жінок, чоловіків і дітей, рушників з мікрофібри, багаторазових наборів посуду. Необхідні і батарейки, свічки, ліхтарики, вода, їжа швидкого приготування, енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, консерви, вермішель, крупи швидкого приготування.

Адреси гуманітарних штабів:

Львівський район – Львів, вулиця Коперника, 17;

Дрогобицький район – Трускавець, вулиця Бориславська, 1 (Народний Дім);

Золочівський район – Золочів, вулиця Чорновола, 3 (Золочівська РДА, актова зала);

Стрийський район – село Слобідка, вулиця Колесси, 6;

Самбірський район – Самбір, вулиця Мазепи, 8 (перший поверх);

Червоноградський район – Сокаль, вулиця Шептицького, 26;

Яворівський район – Яворів, вулиця Маковея, 62 (Територія Кен-Пак).



Районні пункти гуманітарного штабу Львівщини / Фото ЛОДА

Українці також можуть підтримати захисників грошами. Доступні перекази у гривнях з будь-якої точки світу, а також у валюті. Детальніше – за посиланням.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!