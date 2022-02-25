Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников 25 февраля. Вооруженные силы отбивают полномасштабную атаку врага в течение 30 часов.
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Уничтожить мрак лжи
По словам Резникова, украинским защитникам удалось сломать планы российских оккупантов. Речь идет об ожесточенных боях в различных областях и отбитых территориях.
Теперь важно уничтожить мрак лжи, который создает Кремль. И это будет концом серийного убийцы и насильника, который атакует соседей,
– заявил министр обороны.
Алексей Резников подчеркнул, что нужно донести до мира и граждан России информацию об обстрелах оккупантами мирных городов, убийствах гражданских, в частности женщин и детей.
"Все, кто молчит, становятся сообщниками убийц", – добавил глава Минобороны Украины.
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