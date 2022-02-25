Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников 25 февраля. Вооруженные силы отбивают полномасштабную атаку врага в течение 30 часов.

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Уничтожить мрак лжи

По словам Резникова, украинским защитникам удалось сломать планы российских оккупантов. Речь идет об ожесточенных боях в различных областях и отбитых территориях.

Теперь важно уничтожить мрак лжи, который создает Кремль. И это будет концом серийного убийцы и насильника, который атакует соседей,

– заявил министр обороны.

Алексей Резников подчеркнул, что нужно донести до мира и граждан России информацию об обстрелах оккупантами мирных городов, убийствах гражданских, в частности женщин и детей.

"Все, кто молчит, становятся сообщниками убийц", – добавил глава Минобороны Украины.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!



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