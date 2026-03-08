Во время акции женщин неизвестные бросили в толпу похоронный венок, возникли столкновения с полицией

8 марта в нескольких городах Украины проходят мирные акции женщин. Во Львове неизвестные пытались сорвать мероприятие.

В городе Льва акция проходила возле театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Несколько десятков женщин с баннерами в руках выкрикивали различные лозунги. Среди них: "Нет – традиции, разрушению, да – евроинтеграции".

Смотрите также "Трудно думать о женственности, когда ты вся в грязи на фронте": что на самом деле означает 8 Марта и как его исказила советчина

Что известно о столкновениях возле театра Крушельницкой?

В сети распространяют кадры с места происшествия. Можно увидеть, что возле театра было много полиции.

Акция женщин на 8 марта во Львове: смотрите видео

Мирный митинг возле оперы во Львове: смотрите видео

Также в сети появилось видео, на котором группа неизвестных мужчин в черных масках пытались бросить в толпу женщин похоронный венок. На пути им стали правоохранители.

Неизвестные пришли на акцию женщин с похоронным венком: смотрите видео

Также есть видео, на котором зафиксированы столкновения полиции с неизвестными мужчинами.

Столкновения с правоохранителями возле театра оперы и балета: смотрите видео

Заметим, что мирные акции женщин также проходят в Киеве и Одессе. Они пытаются привлечь внимание к:

пересмотру законопроекта о новом Гражданском кодексе и не принимать его в нынешнем виде;

защите прав женщин-военнослужащих;

поддержке женщин – военных и гражданских – которые находятся в российском плену.

Как во Львове проходила женская акция: смотрите видео

Последние новости о правонарушениях и преступлениях