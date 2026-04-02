Убийство военного ТЦК во Львове: полиция показала первое фото задержанного

Правоохранители Львовщины задержали мужчину, который смертельно ранил военнослужащего ТЦК, и обнародовали его фото. Фигурантом оказался инспектор таможни, мотивы преступления сейчас устанавливают.

Сейчас мотивы нападавшего выясняют. Об этом сообщили в полиции.

Что рассказали в полиции?

Правоохранители Львовщины задержали мужчину, который смертельно ранил военнослужащего ТЦК во Львове, и обнародовали фото подозреваемого. Как сообщили в полиции, фигурантом оказался львовянин 1991 года рождения, который работает инспектором Львовской таможни.



Фото задержанного нападавшего на военного ТЦК / Фото полиции

Известно, что инцидент произошел 2 апреля около 14:15 на улице Патона. На спецлинию 102 поступило сообщение о том, что во время проведения мероприятий оповещения неизвестный нанес ножевое ранение в шею военнослужащему ТЦК. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Для розыска нападающего была проведена полицейская спецоперация, в которую привлекли оперативников криминальной полиции, следователей, патрульных и другие службы.

Следователи открыли уголовное производство за убийство. Задержанному грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

