Во Львове женщины напали на военнослужащих ТЦК и полицию

Во Львове 15 апреля произошел конфликт между гражданскими и работниками ТЦК и полиции. Женщины во время мобилизационных мероприятий начали нападать на военнослужащих и правоохранителей.

Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП.

Детали нападения на ТЦК и полицию во Львове

Во Львовском ТЦК рассказали, что инцидент произошел 15 апреля на улице Владимира Великого во Львове. Там мужчина, нарушивший правила воинского учета, пытался избежать мобилизации.

В ситуацию вмешались женщины. По данным ТЦК, они совершили противоправные действия и фактически препятствовали мобилизационным мероприятиям. В частности, начали нападать на военнослужащих ТЦК и полицию.

Несмотря на инцидент мужчину доставили в территориальный центр комплектования. Вероятно, после прохождения военно-врачебной комиссии его могут направить в учебный центр, сообщили во Львовском областном ТЦК.

В то же время там поблагодарили украинцев, которые "понимают причинно-следственные связи в этой войне и проявляют достойную и взвешенную позицию".

