Напомним оккупантам о войне, – во Львовской ОГА предложили украинцам потроллить россиян

Украинцам предлагают устроить веселую ночь для оккупантов. Желающие могут принять участие во флешмобе и изменить ряд названий в Google Maps.

Инициативу выдвинули во Львовской ОГА 27 февраля. Гражданам предлагают заходить на локации в России и менять их названия на более подходящие.

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Напомним оккупантам, что у нас идет война, и они проигрывают,

– акцентировали в ЛОГА.

Чем больше обращений будет от пользователей, тем больше вероятность, что враг это увидит. Приобщиться могут все.

Алгоритм работы

Для начала предлагают изменить названия 3 объектов. Это Кремль, Красная площадь и Минобороны оккупантов. Зайти и внести изменения можно как с телефонов, так и с компьютеров.

Кремль доступен по ссылке. Предлагать смену на "Дворец Степана Бандеры".

Красная площадь доступна по ссылке. Менять на "Русский военный корабль-иди на х*й".

Министерство обороны оккупантов по ссылке. Переименовать в "Груз 200".

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