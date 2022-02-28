Инициативу выдвинули во Львовской ОГА 27 февраля. Гражданам предлагают заходить на локации в России и менять их названия на более подходящие.
Актуально "Антивоенная коалиция в действии": Зеленский поговорил с Дудой и Джонсоном
Напомним оккупантам, что у нас идет война, и они проигрывают,
– акцентировали в ЛОГА.
Чем больше обращений будет от пользователей, тем больше вероятность, что враг это увидит. Приобщиться могут все.
Алгоритм работы
Для начала предлагают изменить названия 3 объектов. Это Кремль, Красная площадь и Минобороны оккупантов. Зайти и внести изменения можно как с телефонов, так и с компьютеров.
- Кремль доступен по ссылке. Предлагать смену на "Дворец Степана Бандеры".
- Красная площадь доступна по ссылке. Менять на "Русский военный корабль-иди на х*й".
- Министерство обороны оккупантов по ссылке. Переименовать в "Груз 200".
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.