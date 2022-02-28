Как отметил Владимир Зеленский, в разговоре приняли участие президент Польши Анджей Дуда и премьер Британии Борис Джонсон.

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Ключевой темой разговора стала текущая ситуация безопасности в Украине.

Согласили дальнейшие общие шаги по противодействию агрессору. Антивоенная коалиция в действии,

– сообщил Зеленский.

Добавим, что о создании антипутинской коалиции Владимир Зеленский заявил еще в день нападения России на Украину – 24 февраля. Впоследствии президент сообщил, что коалиция действует, ведь многие страны мира оказывают Украине не только моральную поддержку, но и военную помощь и вооружение.

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