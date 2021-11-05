Насмерть сбил папу журналиста 24 канала: суд избрал водителю меру пресечения
Источник:24 канал
Во Львове на пешеходном переходе пьяный водитель сбил отца журналиста 24 канала Владимира Шляхтина. Виновнику смертельной аварии уже избрали меру пресечения.
Судебное заседание состоялось 5 ноября. Следователи ходатайствовали о 60 сутках в СИЗО без права внесения залога.
Важно Несся на бешеной скорости: во Львове авто насмерть сбило отца журналиста 24 канала
Виновнику смертельного ДТП избрали меру пресечения
Недалеко от Яновского кладбища пьяный 38-летний львовянин Юрий Щербинин сбил отца журналиста 24 канала Владимира Шляхтина. Мужчина в тот момент переходил дорогу в пределах пешеходного перехода.
В результате аварии Владимир Шляхтин получил чрезвычайно тяжелые травмы. Медики не смогли спасти мужчину. Он погиб на месте ДТП. Правоохранители сразу же задержали злоумышленника и поместили его под стражу.
На следующий день, 5 ноября, около обеда состоялось судебное заседание. Щербинину избрали самую жесткую меру пресечения – 60 суток в СИЗО без возможности внесения залога.
Виновнику смертельной аварии грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения на тот же срок. Сейчас он находится под стражей.
Водителю избрали меру пресечения / Фото Андрея Шляхтина, 24 канал
Заметьте Водитель, насмерть сбивший отца журналиста 24 канала, был пьяным за рулем
Пьяный водитель сбил папу журналиста 24 канала
- Примерно в 15:00 на улице Шевченко 38-летний водитель автомобиля Toyota Avensis сбил 71-летнего львовянина, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
- Авто двигалось на бешеной скорости. От удара мужчину отбросило на несколько метров.
- В результате ДТП он получил несовместимые с жизнью травмы. Погибшим оказался папа журналиста 24 канала Владимир Шляхтин.
- Правоохранители задержали водителя и отвезли его в больницу, чтобы проверить на алкоголь и наркотики.
- Экспертиза установила, что на момент ДТП он был пьян. По информации ZAXID.NET, в крови виновника аварии обнаружили 1,51 промилле, что в 7,5 раза превышает допустимую норму.
Папу журналиста 24 канала насмерть сбил пьяный водитель на переходе: видео 18+