Не пережил "голодную тусу": коллега рассказал о самочувствии Романа Славитича после скандала
Источник:"Высокий замок"
Во Львове 3 декабря внезапно умер директор Дома ученых Роман Славитич. Его заместитель Василий Мастикаш рассказал, что 75-летний мужчина очень тяжело переживал скандал вокруг "голодной тусы".
Роман Славитич родился в селе Рыков Турковского района. Он работал в Доме ученых с 1979 года и занимался вопросом реставрации заброшенного здания.
К теме Во Львове внезапно умер директор Дома ученых
Славитич тяжело переживал скандал
Заместитель директора Львовского дома ученых Василий Мастикаш рассказал, что у 75-летнего директора Романа Славитича было 2 инфаркта. После скандальной блогерской вечеринки у него было очень плохое самочувствие.
Мужчина переживал за скандал и за то, что из-за нарушения карантина закрыли Дом ученых. Также он переживал из-за негативных сообщений, которые его дочь получала в соцсетях, ведь ее отец допустил "тусу" на костях покойных жертв Голодомора.
Мастикаш добавил, что 3 декабря Славитич пошел во Львовский горсовет на встречу к заместителю городского главы Андрею Москаленко. Он хотел поговорить с ним о решении комиссии по чрезвычайным ситуациям касательно закрытия Дома ученых. Мужчина хотел показать письмо от блогера о том, что именно организатор вечеринки взял на себя ответственность за сохранение карантина и вакцинацию гостей.
Господин Роман считал, что Дом ученых не должны были закрыть, но все равно нашли какой-то момент,
– добавил чиновник.
Он подчеркнул, что перед арендой руководство предупреждали об обычном дне рождения, а вместо этого устроили шоу.
"Случилось то, что случилось, никто не хотел. Человека добили. Очевидно, у него случился третий инфаркт", – отметил Мастикаш.
Актуально Принял близко к сердцу: коллеги директора Дома ученых связывают его смерть с "голодной тусой"
Прощание с директором хотят провести в Доме ученых
Мастикаш добавил, что неизвестно, где похоронят директора. Этот вопрос обсудят с комитетом Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки. Есть идея провести отпевание именно в Доме ученых.
"Заслужил, чтобы здесь было отпевание. Он поднял культурное учреждение, хотя это очень тяжело было", – отметил чиновник.
Мастикаш рассказал, что он предлагал Славитичу поехать вместе с ним на встречу в горсовет. Однако начальник отказался.
"Я как раз сидел на работе и ждал Романа Ильича. Не было, не было… Думаю себе, а что он там с 8 утра делает и еще нет. На часах – 9, 10 час. Набрал его на мобильный, не ответил", – добавил заместитель директора.
Потом ему позвонили по телефону из союза и сказали: "Ты слышал, что какой-то директор умер в кабинете Москаленко. Так не наш ли Роман Ильич туда ходил?". Мастикаш ответил, что Славитич туда действительно ходил. Тогда чиновник понял, что мужчина умер.
"Голодная блогерская туса" в Доме ученых: коротко
- Скандальная блогерская БДСМ-вечеринка прошла в Доме ученых в День памяти жертв Голодомора, 27 ноября. Инстаграм-блогер из Черновцов Александр Залиско решил именно тогда отпраздновать свой день рождения.
- Ведущий вечеринки Владимир Остапчук опубликовал в своем инстаграме фото праздничного стола с подписью: "Голодная блогерская туса". Такой цинизм очень возмутил пользователей соцсетей. Кроме того, сознательным украинцам не понравилось, что Залиско подарили билет на шоу российского комика Павла Воли.
- Всех блогеров, присутствовавших на праздновании, начали критиковать. Однако "инфлюенсеры" не извинялись. Взамен они обвиняли в зависти и лицемерии всех, кто выступил против "тусы года".
- На вечеринку также остро отреагировали украинская писательница и издатель Юлия Сливка и львовские блогеры Роман Салабай и Владимир Андреев.
- Ряд компаний отказались сотрудничать с блогерами, которые были на скандальной вечеринке. После этого "лидеры мнений" начали массово извиняться.
- Руководство Дома ученых заявило, что им не сообщили тематику празднования. По соглашению с арендатором там должны были провести обычный день рождения на 40 человек.
- Городская комиссия ТЭБ и ЧС решила временно закрыть Дом ученых из-за нарушения карантинных требований.
- Руководству Дома ученых запретили предоставлять в аренду помещение для проведения развлекательных мероприятий в траурные и поминальные дни.
- Кроме того, правоохранители выписали Залиско админпротокол о нарушении карантина. Ему грозит 17 тысяч гривен штрафа.
Блогер устроил вечеринку в День памяти жертв Голодомора: видео 24 канала