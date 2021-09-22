Недалеко от центра Львова заметили дикую лису: видео с места происшествия

Почти в центре Львова заметили лису. Животное ночью пришло к свалкам возле дома. Местные жители волнуются, не переносит ли она случайно бешенство.

Инцидент произошел на улице Джерельной. Совсем рядом расположен ТРЦ Forum Lviv.

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Лису заметили возле мусорников

Львовянка Ирина Гальвицкая-Федорук рассказала, что на территории жилого комплекса "Бельгийский городок" бегает дикая лиса.

В ЖК "Бельгийский городок" на улице Джерельной, пришла такая гостья. Люди волнуются, здорова ли лиса и не несет ли угрозу для их жизни и здоровья,

– отметила женщина.

К своему сообщению львовянка прикрепила видео, на котором видно, что лиса бегает возле мусорных контейнеров. В комментариях администратор Горячей линии Львова отметил, что обращение женщины направили в Шевченковскую райадминистрацию.

Недалеко от центра Львова бегала лиса: видео

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Сообщение вызвало шквал комментариев в сети

Пользователи фейсбука разделились в комментариях на 2 лагеря. Одни говорили, что животное опасно, ведь может переносить бешенство, а другие – что лиса просто проголодалась.

"Хвостик еще не красивый и пушистый, худой, поэтому можно предположить, что не бешенство, а просто молодой-глупый не знает, что люди могут взбеситься, как его увидят";

"Во Львове лисы живут веками, если не дольше. Если их не трогать, то они обойдут вас стороной, ведь боятся людей больше, чем мы их. С открытием сезона охоты в город также заходят лисы из-за пределов Львова в поисках безопасности, но по завершению они всегда возвращаются";

"Дикие животные, которые теряют страх и приближаются к людям и их жилью, могут нести опасность. Бешенство – это смертельная болезнь. Жители волнуются небезосновательно";

"Она уже несколько недель бегает. Питается в этих районах. Когда видит человека, убегает. Думаю, здорова. Просто молодая-глупая прибежала ближе к людям, поскольку не понимает, какую опасность представляют люди";

"Лиса не пришла к людям, а пришла на свалку еду искать. Если она жила в парке города, там нет такой кормовой базы, как в лесу, и должно же животное выживать";

"Если лиса здорова – помощь не нужна. Лисы бывают синантропными (живут рядом с человеком и даже прямо в населенных пунктах) во всем мире".