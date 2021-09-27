Недалеко от Львова в ДТП пострадали несовершеннолетние скутеристы

Возле Львова 26 сентября произошло ДТП – водитель автомобиля Opel Astra сбил скутер Honda. В результате аварии несовершеннолетние ребята попали в больницу.

Авария произошла в селе Зимняя Вода Львовского района. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Автомобиль сбил скутер

ДТП произошло примерно в 19:20 в селе Зимняя Вода, что недалеко от Львова. Правоохранители установили, что водитель автомобиля Opel Astra, 42-летний местный житель, наехал на скутер Honda. За рулем находился 16-летний житель того же села.

В результате столкновения травмировались скутерист и его пассажир, 14-летний односельчанин. Медики скорой отвезли их в больницу. Подростков госпитализировали.



Легковушка въехала в скутер / Фото полиции Львовщины

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Виновнику ДТП грозит ограничение свободы

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему грозит до 3 лет лишения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства происшествия.



Пострадали двое подростков / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины