Синоптики предупредили о непогоде во Львове: объявлен І уровень опасности
- Во Львовской области 6 апреля ожидается ухудшение погодных условий с сильными порывами ветра и грозами, объявлен желтый уровень опасности.
- Синоптики рекомендуют избегать пребывания вблизи деревьев, рекламных щитов и линий электропередач, закрывать окна и убрать с балконов предметы, которые может сорвать ветер.
В понедельник, 6 апреля, во Львовской области ожидается существенное ухудшение погодных условий с опасными метеорологическими явлениями. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и грозах в течение утра и дня.
В регионе объявлен І уровень опасности – желтый. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Смотрите также "Как до +33, так и до -22 градусов": нормальными ли являются температурные колебания в апреле
Какую погоду прогнозируют на Львовщине?
По прогнозам метеорологов, 6 апреля на территории Львовская область утром и днем ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью 17 – 22 метров в секунду.
Также местами возможны грозы, которые будут сопровождаться резкими изменениями погодных условий. Такие явления могут создавать дополнительную опасность как для людей, так и для объектов инфраструктуры.
Во Львове погодные условия будут аналогично сложными. Утром и днем в городе прогнозируются сильные порывы ветра до 22 метров в секунду, а также грозы.
Из-за этого возможны кратковременные осложнения движения транспорта и повышенный риск аварийных ситуаций.
Как обезопасить себя во время непогоды?
Объявленный I уровень опасности свидетельствует о потенциально опасных погодных условиях. Это означает, что сильный ветер и грозы могут приводить к падению деревьев и веток, повреждения рекламных конструкций и линий электропередач, а также к локальным перебоям в работе коммунальных служб. Также возможны осложнения для водителей и пешеходов из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра.
Специалисты призывают жителей Львова и области быть максимально осторожными. Во время непогоды следует избегать пребывания вблизи деревьев, рекламных щитов и линий электропередач, а также не оставлять транспортные средства под потенциально опасными объектами.
Рекомендуется ограничить передвижение без необходимости, закрыть окна в домах и убрать с балконов предметы, которые может сорвать ветер.
Как уберечься от молнии / Инфографика 24 канала
Будут ли частые грозы в апреле?
В апреле украинцы могут ожидать первые весенние грозы, однако предсказать их частоту пока очень сложно. Синоптик Сергей Семилит объясняет, что раньше заблаговременное прогнозирование было возможно благодаря радиолокационным установкам, которые позволяли определять вероятные места возникновения гроз.
Из-за полномасштабной войны эти установки были разрушены с первого дня вторжения, поэтому синоптики теперь отслеживают грозы только по синоптической карте и спутникам. По словам Семилита, в нынешних условиях спрогнозировать грозу можно только за 2 суток вперед, максимум за 3. Это означает, что предсказать, будет ли гроза за неделю, пока невозможно.
Несмотря на ограниченные возможности прогнозирования, эксперты советуют украинцам следить за обновлениями погоды и быть готовыми к внезапным метеорологическим явлениям в течение апреля.