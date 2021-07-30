Новым руководителем Львовавтодора избрали Николая Власюка

В городском совете избрали нового руководителя Львовавтодора. Им стал 48-летний Николай Власюк. До этого руководителем была Оксана Естеферова. Пока не сообщают, почему женщина уволилась.

Об этом сообщили 30 июля. Во Львовском горсовете говорят, что Николай Власюк имеет немалый опыт управленца. Поэтому депутаты убеждены, что чиновник будет работать успешно.

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Ранее работал директором

Директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Александр Одинец говорит, что Власюк – руководитель с опытом и у него все получится. –

Желаем новому руководителю Николаю Власюку успешно реализовать все эти важные для города проекты, которыми занимается коммунальное предприятие Львовавтодор. У Николая Васильевича немалый управленческий опыт, поэтому с помощью коллектива, уверен, его работа для Львова будет успешной и полезной,

– отмечает Александр Одинец.

Также он благодарит его предшественницу Оксану Естеферову за работу для общины Львова. Еще не сообщили, почему чиновница уволилась с должности.

Но ранее депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич рассказывал о том, что информация о факте увольнения есть. Однако на то время еще точного подтверждения не было. Об этом рассказали Tvoemisto.tv.

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Что известно о Николае Власюке