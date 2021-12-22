Сказочный Новый год во Львове: куда пойти и что увидеть в праздничном городе

Ежегодно в предновогодний период Львов становится по-настоящему магическим – улочки, пропитанные ароматом глинтвейна и кофе, нарядные витрины и яркие огоньки, которые вспыхивают на главной елке. Поэтому неудивительно, что множество туристов выбирают именно город Льва, чтобы провести здесь праздники.

Несмотря на пандемию, во Львове не будет скучно ни горожанам, ни туристам. Здесь запланировали множество праздничных концертов, однако следует помнить, что их всех будут проводить с соблюдением карантинных ограничений. Чтобы посетить мероприятие, нужно иметь один из документов – "зеленый" сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа), справку о перенесенном COVID-19 или противопоказания к прививке.

Интересно Сказка в мегаполисе: 7 советов киевлянам, где встретить Новый год

Как отпраздновать Новый год во Львове

В период новогодних и рождественских праздников во Львове особенно шумно и весело. Несмотря на морозы, согретые глинтвейном горожане и туристы веселятся возле яркой главной елки. Вся площадь вокруг нее наполнена чудесными ароматами, так как совсем рядом расположена одна из традиционных ярмарок, где можно купить разнообразные лакомства.

Атмосфера праздничного Львова с легкостью помогает ощутить настоящий дух Рождества, даже если вы уже совсем не ребенок. Так как в окружении мигающих огоньков и добрых улыбок прохожих совсем легко снова поверить в чудо.

Начать свое путешествие по городу Льва можно традиционно с площади Рынок, потому что там есть ледовый каток, рождественская шопка и праздничная ярмарка. Затем обязательно следует отправиться к оперному театру, чтобы увидеть необычайную главную елку города. Обо всех праздничных локациях и событиях во Львове читайте в материале новогодне-рождественского проекта 24 канала.

Каток под открытым небом на площади Рынок

Ежегодно возле Ратуши традиционно устанавливают ледовый каток. Каждый день покататься приходят сотни львовян и гостей города, так как на катке царит веселая, уютная атмосфера. Несмотря на то, что он размещен под открытым небом, тут тоже действуют противоэпидемические ограничения. Все работники носят маски и перчатки, а в доступных для посетителей местах установили станции для дезинфекции рук.

График работы катка – с 10:00 до 21:00. Однако следует помнить, что здесь есть перерывы на чистку льда, которые длятся 30–40 минут. Стоимость билетов:

с понедельника по четверг взрослые билеты на каток стоят 110 гривен, а детские – 90 гривен.

с пятницы по воскресенье взрослые билеты стоят 150 гривен, а детские – 110 гривен.

Каток на площади Рынок / Фото Львовского горсовета

К теме Праздник с невиданным размахом: где встретить Новый год в Одессе

Главная новогодняя елка Львова

На площади перед львовским оперным театром 13 декабря установили главную елку города. 17-метровую лесную красавицу привезли из села Оброшино. В течение недели ее украшали аутентичными рождественскими "пауками", ромбами и иллюминацией. Открытие главной елки состоялось накануне Дня святого Николая – 17 декабря.

Новогодняя елка во Львове / Фото Романа Балука

В этом году концепцию новогоднего декора разработали львовские художники Роман Зилинко и Ольга Кравченко. Вокруг елки установили рождественский забор, украшенный орнаментом с символикой ромбов. Его разработала мастерица Дарья Алешкина. Несомненно, львовская елка сказочно выглядит, поэтому ее обязательно нужно увидеть.

Главная новогодняя елка Львова / Фото Романа Балука

Стоит прочитать Как сделать так, чтобы кошка не хотела лезть на елку: тикток-хак

Традиционные рождественские ярмарки

Согреться глинтвейном или кофе и отведать чего-то вкусненького можно на традиционных рождественских ярмарках, которых во Львове несколько. Одну разместили возле ратуши на площади Рынок, а другую – рядом с главной елкой на проспекте Свободы. Еще несколько локальных ярмарок будут в сквере на улице Валовой, Курбаса и возле Центра Довженко на Сихове.

Рождественские ярмарки любят и львовяне, и туристы. Здесь можно приобрести интересные аутентичные сувениры – ожерелья, платки, тепленькие носочки из шерсти, интересные гончарные изделия и тому подобное. И, конечно же, на ярмарке есть множество палаток с вкусной уличной едой и горячими напитками.

Из-за пандемии ярмарки сейчас несколько меньше, чем были в докоронавирусные времена. Все работники – вакцинированы, а сами рождественские домики размещены на большем расстоянии друг от друга. Однако ограничения не способны повлиять на праздничное настроение посетителей, потому что атмосфера здесь потрясающая.

Ярмарка на проспекте Свободы / Фото VGORODE

Актуально Встречаем 2022: какое животное стало символом этого года и в чем нужно отмечать праздник

Рождественская шопка на площади Рынок

Возле львовской Ратуши ежегодно устанавливают рождественскую шопку. В этом году она появится у центрального входа в мэрию 24 декабря. К мероприятию привлекут труппу "Курбаса", которая исполнит замечательные украинские колядки.

Интерактивная шопка будет стоять на протяжении всего периода рождественских праздников. Композиция состоит из 11 фигур, вырезанных из тополя, сосны и ели. Их собственноручно разрисовывали маленькие львовяне.

Рождественская шопка возле Ратуши / Фото официального туристического сайта Львова

Заметьте Для новогоднего настроения: забавные фото собак, которые уже приготовились к праздникам

Праздничные концерты

Во Львове по случаю новогодних и рождественских праздников запланировали множество концертов. Волшебные колядки в современной аранжировке и музыка из фильмов о Гарри Поттере, безусловно, поднимут настроение и настроят на позитив.

Новогодние праздники для многих ассоциируются с просмотром тематического кино – "Один дома", "Гринч – похититель Рождества", "Рождественская история" и тому подобное. Кто-то же пересматривает все фильмы о Гарри Поттере. Именно для поклонников юного волшебника во Львове 29 декабря состоится концерт "Harry Potter – музыка из фильмов" . Посетители услышат магические композиции в живом исполнении симфонического оркестра. Концерт начнется в 19:00 в Центре Довженко. Стоимость билетов – от 250 до 620 гривен.

. Посетители услышат магические композиции в живом исполнении симфонического оркестра. Концерт начнется в 19:00 в Центре Довженко. Стоимость билетов – от 250 до 620 гривен. Во Львовском доме органной и камерной музыки 29 декабря состоится праздничный концерт "Ночь перед Рождеством" . Все присутствующие смогут окунуться в украинскую рождественскую музыку и уютную атмосферу праздника. Концерт начнется в 19:00. Стоимость билета – 250 гривен.

. Все присутствующие смогут окунуться в украинскую рождественскую музыку и уютную атмосферу праздника. Концерт начнется в 19:00. Стоимость билета – 250 гривен. Для любителей колядок во Львове 29 декабря состоится концерт звезд шоу "Голос страны" LeonVochi. В программе вечера – изумительные рождественские песни в исполнении непревзойденных теноров. Концерт начнется в 19:00 на сцене Львовской национальной филармонии. Стоимость билетов – от 200 до 500 гривен.

Смотрите видео выступления LeonVochi:

Интересно Встретить Новый год на море: 5 стран для "райского" отдыха

Новогодние вечеринки в кафе и ресторанах

Многие львовские заведения будут работать в новогоднюю ночь. Если в этом году вы хотите как следует развлечься с друзьями, то смело отправляйтесь туда. Однако помните, что столики нужно обязательно бронировать заранее.

Где бы вы ни праздновали Новый год, важно не растерять праздничное настроение. Несомненно, украшенный рождественскими декорациями Львов способен в этом помочь. Ведь несмотря на любые ограничения здесь всегда можно интересно и весело провести время.