Объездную дорогу Львова заблокировали десятки фур: что требуют перевозчики
Международные перевозчики устроили предупредительную акцию протеста на объездной дороге во Львове. Десятки грузовиков заблокировали проезд другим автомобилям. Организаторы движения обратились к правительству, чтобы "спасти отрасль".
29 октября проходит предупредительная акция общественных организаций "Международные автомобильные перевозчики Украины" и ОО "Перевозчики западного региона". Такое же мероприятие проводят параллельно на Волыни.
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Фуры блокируют дорогу
Грузовики медленно едут по трассе, чем создают огромные пробки. Они блокируют движение других автомобилей и не разрешают им обогнать колонны грузовиков. Известно, что такой протест водители организуют не в первый раз.
Организаторы акции назвали ее предупредительной. В ней приняли участие десятки фур. Похожая акция проходит сейчас на Волыни. Если во Львове грузовики движутся по объездной дороге, то на Волыни – по трассе Луцк – Яготин. Перевозчики говорят, что таким образом требуют от правительства спасти отрасль.
Во Львове десятки фур заблокировали Объездную дорогу: видео
В частности, международные грузовые перевозчики требуют:
- решить проблему с постоянным отсутствием разрешений на международные перевозки, обратиться в ЕС, в Европейский Суд и задействовать все рычаги влияния на самом высоком уровне для решения проблемы;
- искоренить коррупцию в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность);
- решить проблемы с очередями на границах;
- не принимать никаких решений относительно процесса международных грузовых автомобильных перевозок без согласования с перевозчиками (закрытие границ, перенос ПВД, изменения процедуры получения разрешений);
- разработать план мер по либерализации транзитных перевозок через территорию Польши.
Перевозчики устроили предупредительную акцию: смотрите видео