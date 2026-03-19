Освобожденный из плена Назар Далецкий рассказал, как воспринял известие о своем "захоронении" в Украине

После длительного пребывания в российском плену и возвращения на родину Назар Далецкий наконец смог вернуться в родное село на Львовщине. Именно там военный увидел могилу, которую установила семья Героя, считая его погибшим.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Как Назар Далецкий воспринял новость о своих "похоронах"?

Назара Далецкого освободили вместе с десятками других военных во время обмена пленными 5 февраля. От украинского офицера СБУ он узнал, что из-за ошибки при ДНК-идентификации его семья три года назад похоронила мешок с останками, которые считали его телом. Формально, по документам, Далецкого уже не существовало.

После возвращения в родное село 46-летний мужчина стоял возле "своей" могилы – одной из нескольких десятков в открытом поле. На камнях были флаги в честь погибших военных. Седьмой флаг, обозначавший его захоронение, уже сняли, выкопали и останки неизвестного солдата. После раскопок остались только кучи земли.

Не каждый имеет возможность увидеть собственные похороны и узнать, кто больше всего за тобой плакал,

– сказал он.



Назар Далецкий стоит возле могилы, где были похоронены "его" останки тела / Фото The New York Times

5 февраля, в день его возвращения в Украину, его 72-летней матери Наталье Далецкой позвонили. Староста села знала об этом и приехала, чтобы зафиксировать момент. Телефон сначала взяла племянница Роксолана Макохина – она сразу начала кричать от радости.

Когда она озвучила имя Назара, мать закрыла лицо руками, взяла трубку и сказала: "Боже мой, как долго я тебя ждала, мой дорогой ребенок".

Их встреча состоялась лишь через несколько недель. Далецкого, которого российские войска взяли в плен в мае 2022 года во время боев на Востоке Украины, после плена сначала доставили в военный госпиталь. В неволе его регулярно избивали, он потерял около 15 килограммов. В госпитале ему дали позывной "Воскрес".

Когда мать впоследствии выступала в комнате, где когда-то стоял гроб ее сына, она вспоминала, как сильно повлияла на нее тогдашняя новость о "смерти" сына. Даже несмотря на его возвращение, она говорит, что здоровье уже не восстановится полностью, а пережитое горе и посещение могилы останутся с ней навсегда.

Случай Назара Далецкого стал уникальным – это первый известный пример, когда военный оказался живым после того, как его семья уже провела похороны. Власти признали ошибку и заявили, что компенсацию, которую получила семья, возвращать не придется.

Теперь, чтобы официально восстановить свою личность, Далецкому нужно через суд подтвердить, что он жив.

Защитник вспоминает, что во время обмена происходила проверка документов и офицер СБУ зачитывал имена. Когда очередь дошла до него, его имя не прозвучало.

Вместо этого офицер жестом попросил его встать, внимательно посмотрел на него и сверил с фото на телефоне.

"Он посмотрел на меня во второй раз и сказал: "Поздравляю, вы воскресли из мертвых", – вспоминает Далецкий.

После этого он, по его словам, сел обратно в автобус, бледный, будто призрак.



Назар Далецкий возле дома в родном селе / Фото The New York Times

Как родные встретили защитника после возвращения из плена?

Первые новости о том, что Назар Далецкий на самом деле не мертв, появились осенью 2025 года: двое военных, вернувшихся из плена, сказали, что видели защитника живым. Семья не знала, во что верить, и просто ждала.

Когда он в конце концов вернулся домой, на площади возле сельсовета собрались десятки людей, пели песни и махали флагами. Мать стояла среди толпы, не сдерживая эмоций: она то улыбалась, то плакала.

Когда сын вышел из машины, она бросилась к нему. Они обнялись, и он поцеловал ее в голову.

Он имел одновременно счастливый и растерянный вид. Люди подходили, чтобы обнять его, шутили и спрашивали, узнает ли он их. Он отвечал, что четыре года – не такое уж и долгое время, чем вызвал смех в толпе. Некоторые тихо удивлялись, действительно ли это он.

После встречи Далецкий пошел домой вместе с семьей. Дом наполнился людьми, разговорами и праздничной атмосферой. Его маленький двоюродный брат даже пошутил, что теперь у Назара "две жизни".



Назар Далецкий с родными дома после возвращения из плена / Фото The New York Times

Семья решила, что день его возвращения, 5 февраля, теперь станет новой датой празднования его дня рождения.

Что известно о возвращении Назара Далецкого в Украину?