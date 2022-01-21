В общественном транспорте Львова будут проверять, все ли пассажиры в масках

Динамика подтвержденных случаев COVID-19 во Львове растет. Из-за этого с 22 января в общественный транспорт не будут пускать людей без масок.

Такое решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. В масках также должны быть водители.

К теме Все заместители – больны: Садовый единственный из руководства ЛГС не подхватил COVID-19

Кто будет следить за соблюдением

Постановление будет действовать постоянно или до принятия другого решения в городском совете. Обеспечить соблюдение масочного режима должны водители.

Кроме этого, во Львове возобновят работу групп, которые будут проверять общественный транспорт. Однако пока не сформировали список тех, кто будет входить туда. Также в общественном транспорте усилят дезинфекцию.

Во Львове 21 января усилили карантин

Ученики 5 – 11 классов с 24 января всех школ города переходят на двухнедельное дистанционное обучение. Кроме этого, дистанционно будут работать внешкольные учреждения. Городской совет также призвал организаторов массовых мероприятий перенести свои события.

Львовщина с 19 января перешла в оранжевую карантинную зону . За минувшие сутки, 20 января, в области зафиксировали рекордное количество заболевших – 1989.

Правила адаптивного карантина в Украине / инфографика 24 канала

Почему ситуация в городе угрожающая

Городской голова Львова Андрей Садовый назвал ситуацию с коронавирусом угрожающей, поскольку за годы пандемии динамика заболеваний является самой опасной.

По его словам, утром 21 января 27 тысяч детей не пришли в школу. Из них больных – примерно 10 тысяч. Другие – на самоизоляции.

Садовый отметил, что за 2 года в детскую больницу на улице Пилипа Орлика дети с коронавирусом не попадали, а сейчас таких там – 23 пациента. Относительно больницы Охматдет, то там сейчас зафиксировали рекордное количество пациентов.

Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / инфографика 24 канала