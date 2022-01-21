Таке рішення ухвалила міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У масках також повинні бути водії.

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Хто стежитиме за дотриманням вимог

Постанова діятиме постійно або до ухвалення іншого рішення у міській раді. Забезпечити дотримання маскового режиму повинні водії.

Крім цього, у Львові відновлять роботу груп, які перевірятимуть громадський транспорт. Проте наразі не сформували список тих, хто входитиме туди. Також у громадському транспорті посилять дезінфекцію.

У Львові 21 січня посилили карантин

Учні 5 – 11 класів з 24 січня усіх шкіл міста переходять на двотижневе дистанційне навчання. Крім цього, дистанційно працюватимуть позашкільні заклади. Міська рада також закликала організаторів масових заходів перенести свої події.

Зверніть увагу! Львівщина з 19 січня перейшла до оранжевої карантинної зони. За минулу добу, 20 січня, в області зафіксували рекордну кількість хворих – 1989.



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Чому ситуація в місті загрозлива

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав ситуацію з коронавірусом загрозливою, оскільки за роки пандемії динаміка захворювань є найнебезпечнішою.

За його словами, вранці 21 січня 27 тисяч дітей не прийшли до школи. З них хворих – приблизно 10 тисяч. Інші – на самоізоляції.

Садовий зазначив, що за 2 роки у дитячу лікарню на вулиці Пилипа Орлика діти з коронавірусом не потрапляли, а наразі таких там – 23 пацієнти. Щодо лікарні Охматдит, то там наразі зафіксували рекордну кількість пацієнтів.



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