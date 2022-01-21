Через стрімкий ріст кількості хворих у Львові ввели додаткові карантинні обмеження. Зокрема, учні 5 – 11 класів з 24 січня навчатимуться онлайн.

Актуально У Львові посилили карантин: які обмеження діють в місті

Усі заступники Садового захворіли на коронавірус

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що такої тривожної ситуації з коронавірусом у місті не спостерігали протягом 2 років пандемії. 21 січня 27 тисяч учнів не прийшли до школи. Приблизно 10 тисяч дітей перебувають на самоізоляції. Тому з понеділка усі старшокласники навчатимуться дистанційно.

Чесно вам скажу, я один у міській раді залишився серед керівництва – всі заступники та багато керівників департаменту сьогодні є хворими. Ось такі реалії,

– зауважив мер.

За його словами, усі заступники були вакцинованими. Окрім них, захворіли дуже багато двірників та понад 10% водіїв міського транспорту.

"Йде дуже серйозна хвиля. І я розумію, що це тільки початок. Ми аналізуємо динаміку в країнах ЄС і очікуємо, що десь за тиждень – півтора вийдемо на пік", – зазначив міський голова.

Мер зауважив, що з наступного тижня Львів може перейти у червону зону. Тому він закликав львів'ян не забувати про маски та не робити гучних забав.

"Якщо ви купили квитки в кіно чи театр – прошу вас, будьте мудрими. Тому що імовірність, що на 2 тижні після концерту ви потрапите на лікарняний, – 50%", – підсумував міський голова.

Зверніть увагу! Лабораторні центри 20 січня провели 4348 ПЛР-тестів. У 1989 жителів області підтвердили коронавірус. Зокрема, інфікувалися 894 львів'яни.

Головні правила профілактики COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу