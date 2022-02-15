Обсудили готовность, – Садовый провел встречу с главами других городов западной Украины

Мэр Львова Андрей Садовый провел координационную встречу с главами других объединенных общин западного региона. Они обсудили готовность к чрезвычайным ситуациям.

Совещание прошло в режиме онлайн-конференции 15 февраля. Об этом мэр после встречи написал в своем телеграм-канале.

Что там обсуждали

Прежде всего встал вопрос, готовы ли города принимать временно перемещенных лиц. Ведь такая потребность может возникнуть в случае полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Четкая координация и взаимоподдержка – сегодня это самое важное. Спасибо коллегам за сотрудничество,

– сказал Андрей Садовый.

Следует заметить, что этот вопрос мэр накануне обсуждал с местным духовенством. Совет епископов Львова заявил, что готов принимать людей на территории своих храмов.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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