Во Львове стена обвалилась прямо на припаркованные рядом машины
- 23 февраля во Львове на улице Под Голоском обвалилась часть подпорной стенки, повредив припаркованные машины.
- Предварительной причиной обвала называют чрезмерную влажность.
Утром 23 февраля во Львове обвалилась часть подпорной стенки. Она упала и повредила припаркованные машины рядом.
Инцидент произошел на улице Под Голоском около 5:00. Об этом сообщила Львовский городской совет.
Что известно об инциденте?
Сейчас на месте работает полиция, также прибыли арендаторы земельного участка, где расположена стенка и арендатор паркинга.
Предварительная причина обвала – чрезмерная влажность, повлекшая замокание и трещины в стенке,
– заявили в мэрии.
Также вызвали представителей страховых компаний для оформления и возмещения убытков.
Как обвалилась стена во Львове / Фото Зинкевич Игорь
Что известно о похожих случаях?
В Киеве 16 февраля на станции метро "Теремки" частично обвалился подвесной потолок из-за предыдущих повреждений от обстрелов. В результате инцидента пострадавших нет. Специалисты сейчас обследуют подземный переход и систему потолка, готовясь к ремонту.
Также в Киеве в декабре на Подоле из-за провала водопроводных сетей образовалась большая воронка. Из-за этого образуется большая пробка на перекрестке Почайнинской и Набережно-Крещатицкой.
В центре Одессы произошел трагический инцидент: 25 ноября обвалился балкон на третьем этаже жилого дома, когда на нем находились две женщины. К сожалению, одна из пострадавших скончалась в больнице, а другая попала в реанимацию с многочисленными травмами. Спасатели быстро достали пострадавших из-под завала и передали медикам.