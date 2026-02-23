У Львові стіна обвалилась прямо на припарковані поруч машини

Зранку 23 лютого у Львові обвалилася частина підпірної стінки. Вона впала та пошкодила припарковані машини поруч.

Інцидент стався на вулиці Під Голоском близько 5:00. Про це повідомила Львівська міська рада.

Що відомо про інцидент?

Наразі на місці працює поліція, також прибули орендарі земельної ділянки, де розташована стінка та орендар паркінгу.

Попередня причина обвалу – надмірна вологість, що спричинила замокання та тріщини у стінці,

– заявили в мерії.

Також викликали представників страхових компаній для оформлення та відшкодування збитків.

Як обвалилась стіна у Львові / Фото Зінкевич Ігор

Що відомо про схожі випадки?